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17 ноя 2017

Volkswagen представил седан Polo нового поколения

Volkswagen представил седан Polo нового поколения
Автор фото: фирма-производитель

Южноамериканское отделение Volkswagen рассекретило новое поколение седана Virtus. Под этим именем здесь продается хорошо известный нам трехобъемный Polo. С предшественником модель не имеет ничего общего.

Самое важное: новое поколение построено на укороченной модульной платформе MQB, той же, на которой сделан новый хэтчбек Volkswagen Polo, продающейся в Европе. Внешность седана тоже серьезно изменилась. Вплоть до передних стоек он повторяет хэтчбек, позади дверей появились небольшие окошки (так машина выглядит солиднее) а задняя часть напоминает более крупный Volkswagen Jetta и даже седан Audi A3.

Полностью преобразился и интерьер машины. Топовые версии получили не только последние поколения информационно-развлекательных систем, таких же как у хэтчбека, но и виртуальную приборную панель на базе широкоформатного экрана! Правда, неизвестно появятся ли все это на российской версии: в Южной Америке Virtus позиционируется как достаточно престижная модель Volkswagen.

На презентации были оглашены первые силовые агрегаты для Virtus. Это литровый турбомотор мощностью 115 л.с. и его 95-сильная версия, работающая на этаноле. Естественно, этого мотора у российской версии не будет, она наверняка сохранит нынешние силовые агрегаты объемом 1,4 и 1,6 литра.

Продажи Volkswagen Virtus в Бразилии и Аргентине стартуют в начале следующего года. А вот когда машина доберется до России — неизвестно. Пока в российском отделении довольны продажами нынешнего поколения седана Polo (машина входит в десятку самых популярных моделей на рынке) и вряд ли будут форсировать события.
 

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При написании новости использовалась информация:
Volkswagen

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