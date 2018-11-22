Volkswagen "окупировал" Teramont

Вслед за Skoda, которая представила купе-версию своего кроссовера Kodiaq, Volkswagen тоже подтянулся и "порезал" свой самый крупный автомобиль - Teramont

В начале года был представлен концепт Atlas Cross Sport, а сейчас шпионы запечатлели серийный автомобиль в Китае. Напомним, что Atlas и Teramont- это одно и то же, только в первом случае нейминг используется для США.

Судя по снимку, товарный пятиместный Atlas/Teramont сохранил кузов «купе», хотя дизайн экстерьера все же отличается от прототипа. Так, конвейерный кросс получил фонари в стиле трехрядного донорского SUV, плюс у кросс-купе изменились бампер и задние стойки. Кроме того на концепте купеобразная стилистика прослеживалась достаточно ярко, чего не скажешь о серийном автомобиле.

Никаких подробностей о серийной модели нет. Непонятны ни габариты, ни оснащение, ни силовые установки. Единственное, из чего мы можем исходить, так это из оснащения концепта. Напомним, что прототип был оборудован 360-сильной гибридной установкой с «атмосферником» VR6 3.6 и парой электродвигателей. В компании сразу заявили, что передвижение на электрическом ходу запрещено.

Пятиместное кросс-купе выйдет на китайский и американский рынки в следующем году. До нас такая версия, скорее всего, тоже доберется, она, очевидно, окажется дешевле семиместного SUV. Трехрядный Volkswagen Teramont в РФ сегодня стоит от 2 899 000 рублей.