Volkswagen пересмотрел оснащение Teramont

Представленный на российском рынке кроссовер получил новую базовую комплектацию и измененный список опционального оборудования. Кстати, цена на автомобиль не изменилась, его базовая стоимость находится на отметке в 2 949 000 рублей

Изменения важные. Теперь уже в базе покупателям доступен многофункциональный руль с отделкой кожей и адаптивный круиз-контроль с функцией мониторинга дистанции спереди, способный в случае необходимости применять экстренное торможение без участия водителя. Появилась и пара новых цветов в палитре окраса - синий Pacific и коричневый Hunting. Также «на старте» Teramont уже оборудован тремя рядами сидений, светодиодными фарами, трехзонным климат-контролем и мультимедийной системой Composition Media с широким 8-дюймовым дисплеем.

Что касается опционального оборудования, то в его список теперь входят раздельные сиденья второго ряда с подогревом и полным набором регулировок, включая изменяемое положение спинки и подлокотников. Дополнительно был представлен специальный пакет опций со скромным названием "Техника". В него вошли: камера заднего вида, наружные зеркала с электрорегулировками, подогревом и функцией памяти, а также система кругового обзора Area View.