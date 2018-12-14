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14 дек 2018

Volkswagen пересмотрел оснащение Teramont

Volkswagen пересмотрел оснащение Teramont
Автор фото: фирма-производитель

Представленный на российском рынке кроссовер получил новую базовую комплектацию и измененный список опционального оборудования. Кстати, цена на автомобиль не изменилась, его базовая стоимость находится на отметке в  2 949 000 рублей

Изменения важные. Теперь уже в базе покупателям доступен многофункциональный руль с отделкой кожей и адаптивный круиз-контроль с функцией мониторинга дистанции спереди, способный в случае необходимости применять экстренное торможение без участия водителя. Появилась и пара новых цветов в палитре окраса - синий Pacific и коричневый Hunting. Также «на старте» Teramont уже оборудован тремя рядами сидений, светодиодными фарами, трехзонным климат-контролем и мультимедийной системой Composition Media с широким 8-дюймовым дисплеем.

Что касается опционального оборудования, то в его список теперь входят раздельные сиденья второго ряда с подогревом и полным набором регулировок, включая изменяемое положение спинки и подлокотников. Дополнительно был представлен специальный пакет опций со скромным названием "Техника". В него вошли: камера заднего вида, наружные зеркала с электрорегулировками, подогревом и функцией памяти, а также система кругового обзора Area View.

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