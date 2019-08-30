Известны подробности о новом Volkswagen Transporter

Шестое поколение Transporter, как и его пассажирский аналог Multivan, появились в начале этого года. Между тем уже пошли разговоры о седьмом поколении этих микроавтобусов, правда, здесь появится много нюансов

Немецкий журнал auto motor und sport, который славится своими неофициальными связями с местными автопроизводителями, сообщает, что седьмое поколение Транспортёра будет выпускаться параллельно с семейством Т6.1. Дело в том, что новинка переедет на легковую платформу MQB, которая не очень подходит для коммерческих целей, но необходима для того, чтобы снабдить Т7 новейшими электронными ассистентами водителя, вплоть до автопилота третьего уровня.

Скорее всего, это означает, что Т7 вообще будет предлагаться исключительно в пассажирской версии, то есть как микроавтобус, а перевозка грузов останется вотчиной Т6.1. Если поговорить о конкретике, то T7 получит увеличенные свесы кузова, более вытянутую «морду» и дополнительные треугольные окошки за передними стойками в духе уже упомянутого концепта I.D. Buzz. Вероятно, дизайнеры попытались максимально сблизить внешне Т7 и будущие коммерческие электромобили, чтобы они не выглядели как пришельцы из разных эпох.