Обнаружен новый Volkswagen Transporter

Несмотря на то, что автомобиль еще затянут в плотную камуфляжную пленку, шпионам удалось «уцепить» несколько деталей

Сложно говорить о внешности машины, которая скрыта чуть менее, чем полностью, однако можно заметить, что у новинки решетка радиатора расположилась значительно ниже, чем головная оптика, да и задние фонари, определенно получат новую конфигурацию. К слову, ушлым охотникам на автомобили удалось даже проникнуть в салон «Транспортера», но смотреть там не на что, правда, все скрыто фальшпанелями.

Если мы говорим о технике, то известно, что новинку строят на базе модульной платформы MQB, семейство получит передний либо полный привод и широкий набор силовых установок. Помимо бензиновых и дизельных двигателей обещан и гибридный привод, а также, по слухам, полностью электрическая версия. Хотя, учитывая стратегию марки по развитию семейства ID, последнее представляется маловероятным.