На днях компания Volvo Cars показала широкой публике новое поколение своего бестселлера Volvo XC60

Предшественника сама компания называет не иначе как сверхуспешным, и недаром, ведь за девять лет шведский бренд продал почти миллион таких автомобилей. Новое поколение XC60 стало прямым продолжением идеологии компании, во главе которой стоят комфорт и безопасность.

По заявлению Volvo, кроссовер стал одним из самых безопасных автомобилей за всю историю: система City Safety получила функцию автоматического подруливания для предотвращения выезда на встречную полосу, а система BLIS, отвечающей за слепые зоны, помогает избегать аварий при перестроении. В качестве опции предлагается еще и система Pilot Assist, которая практически самостоятельно управляет автомобилем на скорости до 130 км/ч на дорогах с четкой разметкой.

Новое поколение XC60 предлагается с широким набором моторов, включающем в себя два дизеля мощностью 190 и 254 лошадей, а также два бензиновых двигателя, выдающих 254 и 320 сил. Помимо этого, покупателям предложат и гибридный XC60, силовая установка которого выдают в совокупности 407 лошадиных сил и разгоняет кроссовер до первой сотни за 5,3 секунды. Как и флагманский XC90, новый XC60 получит 4-зонный климат-контроль с системой фильтрации CleanZone, а также возможность синхронизации со смартфонами CarPlay и Android Auto. Старт производства новинки назначен на середину апреля.