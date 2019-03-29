Volvo предложит в России сервис по долгосрочной аренде автомобилей

Летом Volvo запустит в России сервис аренды автомобилей по подписке. Год пользования кроссовером Volvo XC60 обойдется в 714 000 рублей

Взять Volvo в аренду смогут лица в возрасте от 25 лет, при этом стаж вождения не будет играть роли. За несколько дней сервис проверит документы и платежеспособность клиента, после чего можно будет пользоваться автомобилем. Средства будут автоматически ежемесячно списываться с карты. Срок подписки фиксированный — один год.

Ожидается, что месяц аренды обойдется, примерно, в 60 тысяч рублей. Самое интересное, что пользователям сервиса не придется оплачивать транспортный налог и техобслуживание, покупать каско и ОСАГО. Но есть и минусы: отменить подписку будет непросто, по договору возможны штрафные санкции. После года эксплуатации клиент должен будет вернуть машину дилеру, который сможет продать ее как автомобиль с пробегом. Если сервис будет пользоваться спросом, то в следующем году Volvo может расширить арендный автопарк за счет других моделей.