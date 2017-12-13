Японцы очень гордятся собственным автопромом и не без оснований считают, что компании производят одни из лучших автомобилей в мире. Но в этом году статус местных компаний пошатнулся: победу в ежегодном конкурсе «Автомобиль года в Японии» (JCOTY) одержала европейская модель.

Приз достался кроссоверу Volvo XC60, который набрал 294 балла. Модель стала первым европейском кроссовером и второй моделью из Старого Света, которой удалось получить главный приз JCOTY. До этого, такого успеха добивался Volkswagen Golf седьмого поколения в 2013 году.

Все члены жюри отметили дизайн, комфорт, просторный салон, а также многочисленные системы безопасности, которыми оснащен Volvo XC60.

Любопытно, что и второе место досталось «европейцу». С 242 баллами на нем расположился новый BMW 5-й серии. Новое поколение Toyota Camry с 232 баллами расположилось лишь на третьем месте. Следом расположились Suzuki Swift и Honda N-Box/N-Box Custom.

В жюри конкурса входят более 60 японских журналистов, для того, чтобы стать участником конкурса автомобиль должен продаваться на внутреннем рынке Японии не менее полугода.

Итоги Jcoty-2017/2018: