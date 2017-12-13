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13 дек 2017

Автомобилем года в Японии стала европейская модель

Автомобилем года в Японии стала европейская модель
Автор фото: фирма-производитель

Японцы очень гордятся собственным автопромом и не без оснований считают, что компании производят одни из лучших автомобилей в мире. Но в этом году статус местных компаний пошатнулся: победу в ежегодном конкурсе «Автомобиль года в Японии» (JCOTY) одержала европейская модель.

Приз достался кроссоверу Volvo XC60, который набрал 294 балла. Модель стала первым европейском кроссовером и второй моделью из Старого Света, которой удалось получить главный приз JCOTY. До этого, такого успеха добивался Volkswagen Golf седьмого поколения в 2013 году.

Все члены жюри отметили дизайн, комфорт, просторный салон, а также многочисленные системы безопасности, которыми оснащен Volvo XC60.

Любопытно, что и второе место досталось «европейцу». С 242 баллами на нем расположился новый BMW 5-й серии. Новое поколение Toyota Camry с 232 баллами расположилось лишь на третьем месте. Следом расположились Suzuki Swift и Honda N-Box/N-Box Custom.

В жюри конкурса входят более 60 японских журналистов, для того, чтобы стать участником конкурса автомобиль должен продаваться на внутреннем рынке Японии не менее полугода.

Итоги Jcoty-2017/2018:

  1. Volvo XC60 — 294 балла
  2. BMW 5-й серии — 242 балла
  3. Toyota Camry — 232 балла
  4. Suzuki Swift — 210 баллов
  5. Honda N-Box/N-Box Custom — 189 баллов
  6. Lexus LC — 115 баллов
  7. Alfa Romeo Giulia — 89 баллов
  8. Mazda CX-5 — 83 балла
  9. Citroen C3 — 35 баллов
  10. Volkswagen Tiguan — 11 баллов

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При написании новости использовалась информация:
JCOTY

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