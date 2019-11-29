Volvo представила гибридный XC60

В состав силовой установки гибридного XC60 входит бензиновый двигатель с отдачей 320 л. с. и электромотор мощностью 87 лошадиных сил

Для экономии пространства аккумуляторную батарею расположили под полом автомобиля. В состав силовой установки входит бензиновый двигатель с отдачей 320 л. с. и электромотор мощностью 87 лошадиных сил. Суммарная мощность кроссовера — 407 лошадиных сил. Разгон до сотни у машины занимает 5,3 секунды. Средний расход топлива составляет 2,3 л на 100 км. Пополнить заряд батареи можно от 2,5 до 6 часов в зависимости от типа зарядного устройства. Запас хода на одной электротяге — 40 километров.

Отметим, что шведский бренд уже открыл прием заказов на новинку. Приобрести автомобиль на российском рынке можно в двух версиях — Inscription и R-Design. Любопытно, что со временем на российском рынке будут представлены все подзаряжаемые гибриды, которые есть у марки.