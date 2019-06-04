Подпишись на автомобиль

Компания Volvo стала первым автопроизводителем, который запустил в России фирменный сервис подписки на автомобили. Первое время пользователям будет доступен только Volvo XC60, за который ежемесячно нужно будет платить 59 500 рублей

Интересно, что в стоимость подписки входят: регулярное техобслуживание, сезонная замена колёс и их хранение, услуги Pick Up & Delivery (автомобиль заберут на ТО и вернут обратно без участия клиента) и помощь на дорогах Volvo Assistance. Вдобавок предусмотрена обработка и автоматическое списание штрафов за нарушение ПДД и отдельная служба поддержки. Получается, что подписчик должен только оплачивать парковки, мыть и заправлять автомобиль.

Что касается сроков, то клиенты сервиса Volvo Car Drive смогут оформить подписку максимальным сроком на один год с ограничением пробега до 30 тысяч километров. Напомним, что Volvo анонсировала программу подписки Care by Volvo два года назад. Она действует как в США, так и в Европе. Правда, в отличие от нашей страны, в Германии для аренды доступен весь модельный ряд марки, а на американском рынке доступны только седан S60 и кроссовер XC40.