Volvo XC60 обновился

Новая мультимедийная система, подправленная внешность и модернизированный комплекс безопасности – это все о новом Volvo XC60

Про мультимедийную систему мы уже писали вчера – новый XC60 стал одной из четырех моделей, которые первыми получили комплекс на Android. Что касается внешности, то здесь изменений по пальцам пересчитать. Загибаем: новая решетка радиатора, новый бампер, диски и новый оттенок палитры - вот и все. Салон не изменился вовсе! То же самое касается и моторной гаммы.

Что действительно серьезно изменилось, так это комплекс систем безопасности, который пополнился водительским ассистентом ADAS, иначе говоря – это частичный автопилот, состоящий из систем удержания полосы, адаптивного круиза и прочих технологий.