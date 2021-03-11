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11 мар 2021

Volvo XC60 обновился

Volvo XC60 обновился
Автор фото: фирма-производитель

Новая мультимедийная система, подправленная внешность и модернизированный комплекс безопасности – это все о новом Volvo XC60

Про мультимедийную систему мы уже писали вчера – новый XC60 стал одной из четырех моделей, которые первыми получили комплекс на Android. Что касается внешности, то здесь изменений по пальцам пересчитать. Загибаем: новая решетка радиатора, новый бампер, диски и новый оттенок палитры -  вот и все. Салон не изменился вовсе! То же самое касается и моторной гаммы.

Что действительно серьезно изменилось, так это комплекс систем безопасности, который пополнился водительским ассистентом ADAS, иначе говоря – это частичный автопилот, состоящий из систем удержания полосы, адаптивного круиза и прочих технологий.

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