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21 ноя 2017

Volvo XC60 успел подешеветь в России, хотя продажи только стартовали

Volvo XC60 успел подешеветь в России, хотя продажи только стартовали
Автор фото: фирма-производитель

Российское отделение Volvo объявило рублевые цены на второе поколение кроссовера XC60, который появится у нас в феврале следующего года. Невероятно, но факт: базовая комплектация оказалась даже дешевле, нежели было объявлено ранее.

В базовой комплектации Momentum с бензиновым двигателем T5 (249 л.с.) кроссовер оценен в 2 925 000 руб., тогда как в октябре представители компании говорили о том, что цены будут начинаться от 2 995 000 руб. Впрочем, именно столько стоит базовая версия второго поколения XC60 с дизельным двигателем (190 л.с.).

Всего для XC60 предусмотрено три комплектации: Momentum Inscription и R-Design. Модель предлагается на нашем рынке с бензиновыми двигателями мощностью 249 и 320 л.с., а также с двумя турбодизелями (190 и 235 л.с.). Самый дорогой вариант, Volvo XC60 R-Design с мощным турбодизелем обойдется покупателям в 3 584 000 руб. Впрочем, это все равно дешевле версии First Edition из 150 экземпляров, которая стоит 4 200 000 руб. и уже вся распродана.

Напомним, что серийную версию Volvo XC60 компания представила в марте этого года на автосалоне в Женеве. Кроссовер построен на укороченной платформе SPA, на которой также базируются автомобили 90-го семейства (S90/V90 и XC90). На новинку в Volvo возлагают большие надежды: первое поколение стало самой успешной моделью компании и разошлось тиражом более чем в миллион экземпляров.

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При написании новости использовалась информация:
Volvo

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