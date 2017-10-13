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13 окт 2017

Volvo раскрыла подробности о XC60 для России

Volvo раскрыла подробности о XC60 для России
Автор фото: фирма-производитель

Компания Volvo представила в Москве второе поколение кроссовера XC60. Заказы на него начнут принимать в ноябре этого года, а первые машины доберутся до клиентов в первом квартале 2018 года.

В начале к нам будут поступать автомобили из ограниченной серии с полным приводом и богатым оснащением First Edition. Для нашей страны выделено 150 экземпляров данной серии, каждый автомобиль обойдется в 4 420 000 рублей.  Причем, практически на все автомобили российскими дилерами уже получены предзаказы.

Затем будут и более простые версии, но также все с полным приводом и «автоматом». Двигателей будет четыре: два турбодизеля (190 и 235 л.с.) и два бензиновых (249 и 320 л.с.). Все они двухлитровые с турбонаддувом. В базовом варианте Volvo XC60 будет стоить 2 995 000 рублей, что примерно соответствует ценникам конкурентов, Audi Q5, BMW X3 и Mercedes-Benz GLC.

Напомним, что серийную версию Volvo XC60 компания представила в марте этого года на автосалоне в Женеве. Кроссовер построен на укороченной платформе SPA, на которой также базируются автомобили 90-го семейства (S90/V90 и XC90). На новинку в Volvo возлагают большие надежды: первое поколение стало самой успешной моделью компании и разошлось тиражом более чем в миллион экземпляров.

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При написании новости использовалась информация:
Volvo

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