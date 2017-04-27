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27 апр 2017

Volvo начала серийное производство нового поколения XC60

Volvo начала серийное производство нового поколения XC60
Автор фото: фирма-производитель

Volvo приступила к серийному производству кроссоверов XC60 второго поколения. Первым автомобилем, сошедшим с конвейера, стал полноприводный XC60 белого цвета Crustal White с двигателем Т5 в комплектации Inscription

Эта модель — самая успешная за всю историю Volvo. Первое поколение разошлось по всему миру тиражом в миллион экземпляров, на XC60 приходится около 30% от всего объема продаж автомобилей шведской марки.

Второе поколение кроссовера внешне изменилось эволюционно. Volvo XC60 во многом повторяет облик флагманского XC90. Кроссовер построен на укороченной платформе Scalable Product Architecture (SPA), на которой также базируются автомобили 90-й серии (Volvo XC90/S90/V90). В гамме моторов — исключительно 4-цилиндровые турбодвигатели.

Vovlo XC60 получил комплекс самых современных систем безопасности, включая систему предотвращения выезда на встречную полосу. Кроме того, кроссовер получит полуавтономную систему Pilot Assist, которая берет на себя функции рулевого управления, разгона и торможения на дорогах с четко различимой разметкой на скорости до 130 км/ч.

Продажи второго поколения Volvo XC60 на российском рынке начнутся в начале следующего года.

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При написании новости использовалась информация:
Volvo Cars

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