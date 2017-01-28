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28 янв 2017

Volvo приступила к созданию собственного пикапа

Volvo приступила к созданию собственного пикапа
Автор фото: неткаршоу.ком

Шведская компания Volvo вывела на дорожные тесты нового прототипа, построенного на базе кроссовера XC90.

В объективы журналистов попал новый тестовый мул шведского автопроизводителя, который представляет собой сильно переработанный кроссовер XC90. Наиболее заметным отличием от стандартной модели является увеличенная колесная база. Судя по снимкам, задняя ось автомобиля была перемещена еще дальше назад, приблизительно, на 25 см. Таким образом, размер базы нового прототипа составляет около 3,2 метра.

Мнения экспертов относительно того, что именно тестирует шведская компания, разошлись. Вероятно, Volvo занялась разработкой растянутой модификации XC90, предназначенной для китайского авторынка, где местные потребители отдают предпочтение длиннобазным моделям.

Другие полагают, что новый мул предназначен для испытаний силовых агрегатов для первого в истории Volvo пикапа. Как раз на это указывает растянутая база, новые размеры которой сопоставимы с таковыми у американского Ford Ranger и японского Honda Ridgeline. Кроме того, на крыше прототипа, над задней осью установлена, с виду тяжелая, конструкция из металлических балок, которая, судя по всему, предназначена для имитации распределения массы в загруженном пикапе.

Впрочем, правильный ответ на этот вопрос можно будет узнать только тогда, когда компания решит анонсировать новую модель.

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При написании новости использовалась информация:
Autonews, За Рулем, Мотор

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