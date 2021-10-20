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20 окт 2021

20 октября: дата в автомобильной истории

20 октября: дата в автомобильной истории
Автор фото: фирма-производитель

Мы продолжаем вести наш автомобильный календарь, ведь каждый день в том или ином году успел отметиться в истории автомобильной промышленности. Сегодня мы поговорим о закате одной модели и дебюте другой

Итак, двадцатого октября 1965 года компания Volvo выпустила последний автомобиль PV544.  Этот автомобиль интересен хотя бы тем, что он стал первой моделью, на которой были серийно установлены ремни безопасности! 

Двадцать три года спустя -  в 1998, на автосалоне в Бирмингеме был представлен родстер  Jensen C-V8.  Вообще история компании Jensen достаточно интересная–  в период с 1934 по 1976 год она выпускала неплохие спортивные машины – купе и родстеры. Запомнилась же компания другим – своей моделью FF, которая стала первой легковушкой с постоянным полным приводом и ABS.

В 1976 году компания прекратила свою деятельность, что до модели С-V8,  то она была представлена еще в 1962 году. В 1998 году ее попытались возродить, как и саму марку Jensen. Отметим, что планы не сбылись – из запланированных 300 машин было собрано лишь 25! Родстер оснащался мотором V8 от Ford Mustang. 326-сильный двигатель обеспечивал разгон до сотни за 4,8 секунды и максимальную скорость в 260 километров в час. 

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