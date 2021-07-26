Автомобили Volvo лишат индексов

Исторически сложилось так, что Volvo называет свои автомобили различными буквенно-цифровыми индексами. За всю историю существования марки у нее была лишь одна модель с именем собственным

Речь идет о малолитражке Amason, которая выпускалась с 1956 по 1970 год. Забавно, но имя автомобиль сохранил ненадолго – через три года после начала выпуска модели присудили индекс 120. К слову, это был первый автомобиль Volvo, на котором ремни безопасности стали устанавливаться в качестве штатного оснащения.

Впрочем, совсем скоро традиция насаждения индексов будет прервана. На днях глава марки Хакан Самуэльссон заявил о том, что компания намерена переименовать свой модельный ряд. По мнению топ-менеджера имена собственные более эмоциональны, и восприятие машин клиентами от этого улучшится. Первым к смене имени подготовят флагман модельной линейки – кроссовер XC90.