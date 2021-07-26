Автомобильный портал Motorpage
26 июл 2021

Автомобили Volvo лишат индексов

Автомобили Volvo лишат индексов
Автор фото: фирма-производитель

Исторически сложилось так, что Volvo называет свои автомобили различными буквенно-цифровыми индексами. За всю историю существования марки у нее была лишь одна модель с именем собственным

Речь идет о малолитражке Amason, которая выпускалась с 1956 по 1970 год. Забавно, но имя автомобиль сохранил ненадолго – через три года после начала выпуска модели присудили индекс 120.  К слову, это был первый автомобиль Volvo, на котором ремни безопасности стали устанавливаться в качестве штатного оснащения.

Впрочем, совсем скоро традиция насаждения индексов будет прервана. На днях глава марки Хакан Самуэльссон заявил о том, что компания намерена переименовать свой модельный ряд. По мнению топ-менеджера имена собственные более эмоциональны, и восприятие машин клиентами от этого улучшится. Первым к смене имени подготовят флагман модельной линейки – кроссовер XC90.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...

Volvo готовится к самостоятельности

22 июля 2021
Volvo XC90 2020 салон

Volvo увеличит пробег своих электромобилей до тысячи километров

02 июля 2021
Volvo XC90 2020 вид сзади

Volvo показал концепт нового XC90

30 июня 2021
Volvo XC60 (2022)

Volvo XC60 обновился

11 марта 2021

Volvo представился свой новый электромобиль

03 марта 2021

Volvo отзывает автомобили в России

02 марта 2021

 Новости Volvo

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

KIA XCeed - kia xceed (2020) провоцирует на неожиданную откровенность Тест драйв
26 июля 2021

KIA XCeed
"KIA XCeed провоцирует на неожиданную откровенность"
Hyundai Santa Fe - hyundai santa fe (2021) мысль семейная
Тест драйв
23 июля 2021

Hyundai Santa Fe
"Мысль семейная"
Mazda CX-30, Subaru XV - сравнительный тест subaru xv и mazda cx-30 презенты от барменов
Сравнительный тест
21 июля 2021

Mazda CX-30, Subaru XV
"Презенты от барменов"
Skoda Karoq - skoda karoq (2018)почему skoda karoq выгоднее с полным приводом
Тест драйв
19 июля 2021

Skoda Karoq
"Почему Skoda Karoq выгоднее с полным приводом"

Написано новостей:

2 8 7 2 7