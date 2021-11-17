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17 ноя 2021

Автомобили Volvo станут экологичнее

Автомобили Volvo станут экологичнее
Автор фото: фирма-производитель

Сегодня речь пойдет не про разработку электрокаров и гибридов, а про использование особых материалов в отделке салонов

Да, представители шведской марки заявили, что в данный момент разрабатывается новая стратегия по «декарбонизации» автомобильного производства. Особое внимание здесь будет уделяться использованию в конструкции машин экологически безопасных материалов — как природного происхождения, так и вторичной переработки.

Если говорить конкретнее, то речь идет, например, про синтетический текстиль Nordico, который получают из переработанных бутылок.  Отметим, что многие решения уже были представлены на концепте Volvo Recharge. Так, например, некоторые пластиковые элементы  его салона, а также бамперы выполнены из композита на основе льняных волокон.

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