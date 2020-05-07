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7 май 2020

Беспилотники Volvo выйдут на дороги через два года

Беспилотники Volvo выйдут на дороги через два года

Все модели Volvo на модернизированной платформе SPA 2 будут предлагаться с опциональным трассовым автопилотом. Частью системы станет оптический дальномер производства Luminar, интегрированный в крышу сразу над лобовым стеклом

Все модели Volvo на модернизированной платформе SPA 2 будут предлагаться с опциональным трассовым автопилотом. Частью системы станет оптический дальномер производства Luminar, интегрированный в крышу сразу над лобовым стеклом. В частности — встроенный в крышу лидар Luminar. Он станет частью трассового автопилота Highway Pilot, объединяющего в общую сеть всю бортовую электронику и работающего под управление программного обеспечения Zenuity, «дочки» Volvo и Autoliv.

Активный дальномер будет отвечать за построение детализированной карты местности в режиме реального времени. Причем его точность настолько высока, что с расстояния 250 метров устройство определит позу человека, а также положение его рук и ног. Фирма Volvo не раскрывает деталей, но, похоже, речь идет об автопилоте третьего уровня автономности по шкале SAE. То есть в некоторых случаях водителю не нужно будет держать руки на руле и даже смотреть на дорогу. 

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