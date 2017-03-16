Генеральный директор Volvo Хокан Самуэльссон на днях усомнился в будущем дизельных двигателей, заявив, что дни, когда европейское законодательство лояльно относилось к высоким выбросам СО2 дизельных двигателей подошли к концу, поэтому необходимо создать дизель столь же экологичный, как и бензиновый мотор

Это возможно, но такой мотор будет стоить дороже, поэтому в долгосрочной перспективе такие силовые агрегаты уступят место сначала гибридным установкам, а потом и вовсе полностью электрическим приводам. Именно они в будущем станут самым распространенным и дешевым видом двигателей. Будущее Volvo руководство компании видит за электричеством, и обещает, что первый полностью электрический Volvo появится в серийном производстве уже через два года, а к 2025 году электрической станет вся модельная гамма концерна. Однако, какой именно будет новая электрическая модель и каковы будут ее характеристики пока не уточняется. Помимо этого, была приоткрыта завеса тайны и относительно полностью беспилотного Volvo, появление которого намечено на 2021 год.

Самуэльссон подчеркнул, что полностью автономный автомобиль будет стоить намного дороже обычного, ведь пока автономные технологии чрезвычайно затратная отрасль. Однако, по заверению директора Volvo, учитывая то, что вы сможете работать, пока автомобиль вас везет, затраты на покупку автономной машины будут оправданы. О дороговизне «беспилотников» говорил и Volkswagen, заявив, что применение автономной технологии к его электрохэтчбэку увеличивает стоимость последнего вдвое.