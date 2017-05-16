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16 май 2017

Мультимедиа Volvo будет базироваться на Android

Мультимедиа Volvo будет базироваться на Android
Автор фото: фирма-производитель

Компания Volvo объявила о начале тесного сотрудничества с IT-гигантом Google в области создания информационного продукта на базе Android. Доступ к широкому ассортименту приложений и сервисов появится на новых моделях Volvo в течение ближайших двух лет

«Для нас партнерство с Google – важный стратегический шаг. Платформа и сервисы Google расширят возможности пользователей благодаря большей персонализации, в то время как Android даст нам больше гибкости с точки зрения развития», – сообщил старший вице-президент по исследованиям и разработкам Volvo Car Group Хенрик Грин.

По словам представителей шведской компании, использование Android в качестве базовой операционной системы увеличит скорость и гибкость в разработке и позволит клиентам персонализировать свое общение с подключенным автомобилем.

Кроме того, Volvo продолжит сотрудничество с Google в рамках обновления ПО в последних моделях Volvo. Так, приложение для определения местоположения Google Local Search начнет работать с новой версией навигационной системы Sensus Navigation.

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Volvo

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