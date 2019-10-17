Названа главная болезнь автомобилистов

Британский офис Volvo провел масштабное исследование в поисках основных болезней автомобилистов. Приоткроем тайну - берегите спину

Действительно, по итогам исследования выяснилось, что более трети водителей страдают от болей в спине, к которым приводит долгое сидение в недостаточно удобных автомобильных креслах. Из-за этой проблемы многие периодически отказываются от поездок на машине, а некоторые даже вынуждены пропускать работу.

Самое интересное заключается в том, что больные поясницы автомобилистов наносят британской экономике ежегодный урон в миллиарды фунтов стерлингов. Не удивляйтесь, так как у людей падала работоспособность. Вот цифры: 12% работающих автомобилистов вынуждены были пропускать до двух рабочих дней в неделю из-за болей в спине; 13% брали отгул на три-четыре дня; 5% брали больничный больше чем на неделю.