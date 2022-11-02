Новый флагманский кроссовер Volvo сравнили с яхтой

Компания Volvo показала некоторые детали экстерьера будущего флагмана — электрокроссовера EX90, премьера которого состоится уже через несколько дней

Дизайнеры проекта сообщают, что при создании машины они вдохновлялись гоночными яхтами. В результате такой концепции возникли обтекаемые пропорции, которые и легли в основу новинки. К слову, это же позволило снизить коэффициент сопротивления воздуха кроссовера до 0,29. Разумеется, для серийных электрокаров это не рекорд — к примеру, у Tesla Model X он равен 0,24, но учитывая большие габариты кроссовера Volvo, эти значения являются неплохим результатом.

Технические характеристики автомобиля не раскрываются, но мы знаем, что инженеры уделили большое внимание вопросам безопасности. Специальный лидар будет обладать высокоточным «зрением», позволяя распознавать препятствия на расстоянии до 120 метров.