Новый Volvo: батарейка и два багажника

Шведская автомобильная марка раскрыла новые подробности о своей первой полностью электрической модели

Знаете, глобальных откровений тут не будет, так как в основу электроновинки ляжет обычный кроссовер XC40. Технические детали пока держатся в секрете, но известно, что инженеры Volvo полностью переконструировали, в том числе, фронтальную часть автомобиля, а батарея электрокара получила защиту специальным каркасом из прессованного алюминия. Заметим, в Volvo заявляют, что автомобиль будет одним из самых безопасных.

Что касается внешности, то она держится в секрете, пока «шведы» продемонстрировали только облик новой решетки радиатора, а заодно рассказали о наличии второго «багажника» под капотом. Впрочем, назвать полноценным багажным отделением это место можно с натяжкой – объем нового отсека для хранения составит всего 30 литров.