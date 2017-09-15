Неизвестно была ли это спланированная утечка или в венгерском отделении Volvo действительно допустили оплошность, но на его официальной странице в facebook некоторое время находился полный видеотизер, посвященный новому XC40.

На его фрагментах полностью раскрыт облик компактного кроссовера XC40. И самым большим сюрпризом стало не то, что он сделан по мотивам концепта 40.1, который шведы показывали в прошлом году, а практически полностью повторяет его!

На фотографиях представлена топовая версия R-Design с двухцветным решением окраски: белый кузов и черная крыша. Подконная линия резко поднимается к задней части, спереди у машины светодиодные фары с дневными ходовыми огнями «молот Тора». У кроссовера маленькие свесы и довольно приличная колесная база.

Интерьер решен в духе более крупных XC40 и XC60: на центральной консоли здесь большой вертикальный экран мультимедийной системы, а сама она заметно развернута к водителю. Приборная панель у XC40 виртуальная на базе широкоформатного экрана.

Кроссовер Volvo XC40 стал первой моделью, построенной на платформе CMA (Compact Modular Architecture). Другой технической информации о модели пока нет, остается дождаться официальной презентации.

