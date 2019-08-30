Обновленные Volvo 90-й серии приобщатся к Формуле 1

Нет, автомобили не будут участвовать в знаменитых королевских гонках, однако они получат некоторые технологии, которые используются на настоящих болидах

Дело в том, что двигатели на семействе S90/V90 оснастят умеренно-гибридной силовой установкой с системой рекуперации кинетической энергии на торможении (KERS). Внедрение электрического стартер-генератора мощностью 14 лошадиных сил и крутящим моментом 40 Нм позволит сэкономить до 15 процентов топлива. Подзаряжать аккумуляторную батарею будет энергия, вырабатываемая на торможении: аналогичные системы уже десять лет применяются в автоспорте.

Что касается внешних данных, то седаны и универсалы 2020 модельного года получат новые бампера и слегка модифицированные фонари. Мировой дебют рестайлингового семейства ожидается до конца года, а продажи планируют начать в 2020-м.