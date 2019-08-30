Автомобильный портал Motorpage
30 авг 2019

Обновленные Volvo 90-й серии приобщатся к Формуле 1

Обновленные Volvo 90-й серии приобщатся к Формуле 1

Нет, автомобили не будут участвовать в знаменитых королевских гонках, однако они получат некоторые технологии, которые используются на настоящих болидах

Дело в том, что двигатели на семействе S90/V90 оснастят умеренно-гибридной силовой установкой с системой рекуперации кинетической энергии на торможении (KERS). Внедрение электрического стартер-генератора мощностью 14 лошадиных сил и крутящим моментом 40 Нм позволит сэкономить до 15 процентов топлива. Подзаряжать аккумуляторную батарею будет энергия, вырабатываемая на торможении: аналогичные системы уже десять лет применяются в автоспорте.

Что касается внешних данных, то седаны и универсалы 2020 модельного года получат новые бампера и слегка модифицированные фонари. Мировой дебют рестайлингового семейства ожидается до конца года, а продажи планируют начать в 2020-м.

При написании новости использовалась информация:
motor

Комментарии к новости

Последние новости

...
Volvo XC40 2018

Volvo захватит весь сегмент SUV

16 августа 2019
Volvo V90 Cross Country

Volvo отзовет более 4 тыс. автомобилей в России

29 июля 2019
Volvo XC40 2018 вид сбоку

Volvo сделает два противоположных кроссовера

23 июля 2019
Volvo XC90 Armoured 2020

Volvo представила броневик класса люкс

26 июня 2019

Volvo представила серийный беспилотник

13 июня 2019
Volvo XC60 2018

Подпишись на автомобиль

04 июня 2019

 Новости Volvo

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Renault Arkana - renault arkana 2020 петля о двух концах Тест драйв
30 августа 2019

Renault Arkana
"Петля о двух концах"
Audi Q5 - audi q5 2017: комфортная экспресс-доставка от бездорожья к бутику
Тест драйв
28 августа 2019

Audi Q5
"Audi Q5: комфортная экспресс-доставка от бездорожья к бутику"
Hyundai Genesis G90 - кому на руси «кореец» genesis g90 пригодится
Тест драйв
26 августа 2019

Hyundai Genesis G90
"Кому на Руси «кореец» Genesis G90 пригодится"
Mitsubishi Outlander - дорога в облака
Автопутешествия
21 августа 2019

Mitsubishi Outlander
"Дорога в облака"

Написано новостей:

2 4 1 1 5