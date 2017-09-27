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27 сен 2017

Polestar окончательно распрощалась с Volvo

Polestar окончательно распрощалась с Volvo
Автор фото: фирма-производитель

Отделение Polestar, занимающееся доработкой автомобилей Volvo, окончательно попрощалось с материнской компанией постом в Instagram (на фото). Впрочем, ни о каком «конце» речи не идет, просто Polestar отправляется в самостоятельное плавание.

Решение выделить Polestar в отдельную компанию принято Volvo в июне этого года. Polestar, который возглавил шеф-дизайнер Volvo Томас Ингелат займется разработкой и выпуском «заряженных» электромобилей под собственным брендом. Естественно, компания будет использовать технологии Volvo, а сама Volvo по-прежнему будет получать комплекты доработок для своих серийных моделей.

История Polestar началась в 1996 году с создания гоночной команды Flash Engineering. Она выступала в шведском чемпионате по кузовным гонкам, затем получила поддержку Volvo и переместилась в британский чемпионат. В 2005 году она была переименована Polestar и получила статус официального тюнинг-ателье Volvo. В 2015 году Volvo купила Polestar у ее владельцев оставив тем гоночную команду, которую переименовали в Cyan Racing.
 

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При написании новости использовалась информация:
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