Представлен Volvo EX30

Компания Volvo рассекретила электрический вседорожник EX30. Машина будет доступна сразу в трех версиях, причем одна из них будет самой мощной в истории марки

Сразу о ней поговорим. Секрет здесь простой – два электромотора совокупной мощностью в 428 лошадиных сил. До сотни модификация Performance способна разогнаться за 3.6 секунды. Правда, максимальная скорость здесь все равно ограничена на отметке в 180 километров в час из-за политики безопасности компании. Что касается батареи, то здесь используется 69-киловаттный аккумулятор. Пробег на полном заряде – 460 километров.

Остальные модификации представлены в заднеприводном исполнении с 268-сильным двигателем, но с разными аккумуляторами – 69 кВт.ч и 54 кВт.ч