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8 июн 2023

Представлен Volvo EX30

Представлен Volvo EX30
Автор фото: фирма-производитель

Компания Volvo рассекретила электрический вседорожник EX30. Машина будет доступна сразу в трех версиях, причем одна из них будет самой мощной в истории марки

Сразу о ней поговорим. Секрет здесь простой – два электромотора совокупной мощностью в 428 лошадиных сил. До сотни модификация Performance способна разогнаться за 3.6 секунды. Правда, максимальная скорость здесь все равно ограничена на отметке в 180 километров в час из-за политики безопасности компании. Что касается батареи, то здесь используется 69-киловаттный аккумулятор. Пробег на полном заряде – 460 километров.

Остальные модификации  представлены в заднеприводном исполнении с 268-сильным двигателем, но с разными аккумуляторами – 69 кВт.ч и 54 кВт.ч

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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