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11 мар 2022

Представлены рестайлинговые Volvo S60 и V60

Представлены рестайлинговые Volvo S60 и V60
Автор фото: фирма-производитель

Основные доработки свелись к изменению внешности и внедрению нового мультимедийного комплекса на базе операционной системы Android, однако и с агрегатами произошло кое-что важное

О них как раз и поговорим.  Базовые модификации седана и универсала, которые оснащаются двухлитровым турбо-мотором (мощность варьируется от 163 до 197 лошадиных сил) отныне лишены 8-ступенчатого автомата.  Производитель ему на замену решил установить  7-ступенчатый робот. Компания заявляет, что использование робота должно положительно сказаться на расходе топлива. Стоит отметить, что у «шестидесятого семейства» есть и мощная 300-сильная гибридная версия, которая способная разогнаться до сотни за четыре с половиной секунды.

Перейдем к внешности.  Рестайлинг добавил автомобилям новые бампера с воздухозаборниками и новые колесные диски. Что касается мультимедийной системы, то  комплекс обеспечит доступ к ряду сервисов Google, включая Maps и голосовой помощник Google Assistant, а также установку сторонних приложений через специальный магазин программ.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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