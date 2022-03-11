Представлены рестайлинговые Volvo S60 и V60

Основные доработки свелись к изменению внешности и внедрению нового мультимедийного комплекса на базе операционной системы Android, однако и с агрегатами произошло кое-что важное

О них как раз и поговорим. Базовые модификации седана и универсала, которые оснащаются двухлитровым турбо-мотором (мощность варьируется от 163 до 197 лошадиных сил) отныне лишены 8-ступенчатого автомата. Производитель ему на замену решил установить 7-ступенчатый робот. Компания заявляет, что использование робота должно положительно сказаться на расходе топлива. Стоит отметить, что у «шестидесятого семейства» есть и мощная 300-сильная гибридная версия, которая способная разогнаться до сотни за четыре с половиной секунды.

Перейдем к внешности. Рестайлинг добавил автомобилям новые бампера с воздухозаборниками и новые колесные диски. Что касается мультимедийной системы, то комплекс обеспечит доступ к ряду сервисов Google, включая Maps и голосовой помощник Google Assistant, а также установку сторонних приложений через специальный магазин программ.