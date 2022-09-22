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22 сен 2022

Преемник Volvo XC90 станет самой безопасной моделью бренда

Преемник Volvo XC90 станет самой безопасной моделью бренда

Пожалуй, эту шведскую компанию можно ставить во главу стана разработчиков транспортной безопасности - защита пассажиров и окружающих всегда была приоритетным принципом у инженеров Volvo.

Ровно по такому же принципу создадут и новый флагманский электрокар, который станет преемником модели XC90. К слову, премьера модели состоится  уже девятого ноября, а пока в Volvo делятся некоторыми деталями о новинке.

Скажем, уже официально объявлено, что машину оборудуют специальным комплексом наблюдения, который сможет с 250 метров определять пешеходов, а также следить за состоянием водителя и даже самостоятельно останавливаться, если тот потеряет сознание. Также EX90 (официальное наименование модели), вероятно, получит автопилот третьего уровня автономности по шкале SAE. То есть в некоторых случаях водителю не нужно будет держать руки на руле и даже смотреть на дорогу.

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