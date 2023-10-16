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16 окт 2023

Рассекречен дизайн и тех характеристики нового минивэна от Volvo

Рассекречен дизайн и тех характеристики нового минивэна от Volvo

Китайское министерство промышленности опубликовало изображения и некоторую техническую информацию нового электрического минивэна Volvo EM90. Автомобиль готов к серийному производству. Старт продаж намечен на следующий год

Volvo EM90 станет первым полностью электрическим минивэном шведского бренда. В основе его конструкции лежит модульная платформа SEA Geely, на которой также базируются некоторые модели Zeekr: 001, 009 и X. Автомобиль получил брутальный внешний облик с крупными бамперами, а также Т-образную светодиодную оптику, которая на языке дизайна Volvo зовется “молот Тора”. Габариты новинки: 5206/2024/1859 мм, при колесной базе в 3205 мм.

Согласно опубликованной информации, Volvo EM90 оснащается одним электромотором мощностью 272 л.с. Привод исключительно задний. Максимальная скорость - 180 км/ч. Емкость аккумулятора пока не разглашается.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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