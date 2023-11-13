Автомобильный портал Motorpage
13 ноя 2023

Состоялся официальный дебют минивэна Volvo EM90 с запасом хода в 738 км

Состоялся официальный дебют минивэна Volvo EM90 с запасом хода в 738 км
Автор фото: фирма-производитель

Компания Volvo представила свой первый электрический минивэн под названием EM90. Дебют состоялся в Китае, а стоимость будет начинаться от 818 000 юаней

Следует отметить, что Volvo EM90 фактически является перелицованным Zeekr 009, но позиционируется как модель более высокого класса. К слову, Zeekr 009 на родине стоит примерно на 318 000 юаней дешевле. В основе конструкции обоих автомобилей лежит платформа Geely SEA (Sustainable Experience Architecture). В соответствии с этим, размеры также примерно сопоставимы. Длина EM90 - 5205 мм., ширина - 2024 мм., высота - 1859 мм., а колесная база - 3205 мм.

Volvo EM90 выделяется брутальным внешним обликом с крупными бамперами, а также Т-образной светодиодной оптикой, которая на языке дизайна Volvo зовется “молот Тора”. По всему периметру кузова установлены 30 датчиков, учитывая 8 камер, 5 радиолокаторов, 16 ультразвуковых радаров и LiDAR. Все это обеспечивает режим автономного вождения уровня 2+.

В салоне устанавливаются 8-дюймовая цифровая “приборка” и 15,6-дюймовый “парящий” экран мультимедийной системы. За музыкальное сопровождение отвечает мультимедийная система Bowers & Wilkins с 21 динамиками, часть которых встроены в подголовники передних и задних сидений. Оснащение также включает проекционный экран, беспроводные зарядки для смартфонов, порты USB Type-C, а также климатическую систему с функциями фильтрации воздуха. Автомобиль рассчитан на 6 посадочных мест, при этом, второй ряд выполнен в виде двух отдельных кресел, а на третьем ряду установлен двухместный диван.

На первом этапе Volvo EM90 будет оборудован одним электромотором мощностью 272 л.с. и 343 Нм крутящего момента. Автомобиль комплектуется батареей емкостью 116 кВт*ч, которая позволит преодолеть до 738 Км на одном полном заряде. Максимальная скорость - 180 км/ч. Заявленный разгон до “сотни” - 8,3 с. В следующем году компания представит полноприводную модификацию, но на данный момент информации о ней пока нет.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

Комментарии к новости

Последние новости

...
Volvo EM90

Рассекречен дизайн и тех характеристики нового минивэна от Volvo

16 октября 2023

Опубликован тизер минивэна Volvo

03 октября 2023
Volvo XC90 (2020)

Volvo откажется от дизельных моторов в 2024 году

20 сентября 2023
Volvo EX90 (2024)

Производство Volvo EX90 задерживается

24 июля 2023
Volvo EX30 (2025)

Представлен Volvo EX30

08 июня 2023

Volvo готовится представить свой самый экологичный автомобиль в истории

26 мая 2023

 Новости Volvo

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

GAZ Соболь NN - газ соболь nn (2022) «у нас есть мечта» Тест драйв
07 ноября 2023

GAZ Соболь NN
"«У нас есть мечта»"
Voyah Free - voyah free (2023) услышать тишину
Тест драйв
31 октября 2023

Voyah Free
"Услышать тишину"
DFM Aeolus Shine Max - dongfeng aeolus shine max (2023) повелитель восточного ветра
Тест драйв
24 октября 2023

DFM Aeolus Shine Max
"Повелитель восточного ветра"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 4 0 6 1