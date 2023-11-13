Состоялся официальный дебют минивэна Volvo EM90 с запасом хода в 738 км

Компания Volvo представила свой первый электрический минивэн под названием EM90. Дебют состоялся в Китае, а стоимость будет начинаться от 818 000 юаней

Следует отметить, что Volvo EM90 фактически является перелицованным Zeekr 009, но позиционируется как модель более высокого класса. К слову, Zeekr 009 на родине стоит примерно на 318 000 юаней дешевле. В основе конструкции обоих автомобилей лежит платформа Geely SEA (Sustainable Experience Architecture). В соответствии с этим, размеры также примерно сопоставимы. Длина EM90 - 5205 мм., ширина - 2024 мм., высота - 1859 мм., а колесная база - 3205 мм.

Volvo EM90 выделяется брутальным внешним обликом с крупными бамперами, а также Т-образной светодиодной оптикой, которая на языке дизайна Volvo зовется “молот Тора”. По всему периметру кузова установлены 30 датчиков, учитывая 8 камер, 5 радиолокаторов, 16 ультразвуковых радаров и LiDAR. Все это обеспечивает режим автономного вождения уровня 2+.

В салоне устанавливаются 8-дюймовая цифровая “приборка” и 15,6-дюймовый “парящий” экран мультимедийной системы. За музыкальное сопровождение отвечает мультимедийная система Bowers & Wilkins с 21 динамиками, часть которых встроены в подголовники передних и задних сидений. Оснащение также включает проекционный экран, беспроводные зарядки для смартфонов, порты USB Type-C, а также климатическую систему с функциями фильтрации воздуха. Автомобиль рассчитан на 6 посадочных мест, при этом, второй ряд выполнен в виде двух отдельных кресел, а на третьем ряду установлен двухместный диван.

На первом этапе Volvo EM90 будет оборудован одним электромотором мощностью 272 л.с. и 343 Нм крутящего момента. Автомобиль комплектуется батареей емкостью 116 кВт*ч, которая позволит преодолеть до 738 Км на одном полном заряде. Максимальная скорость - 180 км/ч. Заявленный разгон до “сотни” - 8,3 с. В следующем году компания представит полноприводную модификацию, но на данный момент информации о ней пока нет.