Старые Volvo получат новые системы безопасности

Владельцы автомобилей Volvo XC90, S90 и V90 Cross Country 2016-2018 модельных годов смогут обновить фирменный комплекс систем безопасности IntelliSafe

Модернизация программного обеспечения добавляет машинам функции предотвращения съезда с дороги (Run-off Road Mitigation), мониторинга «слепых» зон с подруливанием (BLIS with Steer Assist), предотвращения выезда на встречную полосу (Oncoming Lane Mitigation) и определения вероятности лобового столкновения с автоматическим торможением (Oncoming Mitigation by Braking).

Обновление софта можно установить на автомобили у официальных дилеров Volvo в России. Интересно, что сам процесс обновления функционала комплекса систем безопасности индивидуален и напрямую зависит от модельного года автомобиля. «Покупая автомобиль, клиент рассчитывает, что не только дизайн, но и его начинка не потеряют свою актуальность как можно дольше. Именно поэтому мы постоянно ищем возможности для улучшения и обновления тех автомобилей, которые были произведены ранее» - заявляют представители марки.