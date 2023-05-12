Старт производства Volvo EX90 и Polestar 3 переносится, минимум, на полгода

Компания Volvo объявила о задержке старта производства своих флагманских кроссоверов EX90 и Polestar 3 на полгода. Корректировка планов связана далеко не с пандемией или дефицитом чипов

Как сообщают представители обеих компаний, задержка связана с тестированием программного обеспечения, которое является идентичным для обеих новинок. Кроме того оба автомобиля построены на общей платформе. Несмотря на задержку, Volvo остается уверенной в успехе своих новых моделей. Кроссоверы EX90 и Polestar 3 оснастят самыми передовыми технологиями – машины будут соответствовать самым высоким требованиям к безопасности и экологичности.

Собственно, выпуск EX90 переносится с конца 2023 на первую половину 2024 года. Polestar 3 тоже встанет на конвейер в первом квартале следующего года, хотя изначально сборку должны были запустить в августе 2023.