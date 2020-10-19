Строгий ограничитель скорости на новых Volvo удалось сломать

С мая 2020 года все выпускаемые Volvo укомплектованы ограничителем максимальной скорости на уровне 180 км/ч. Шведский автопроизводитель сделал это из соображений безопасности, поскольку рассчитывает свести смертность в автомобилях бренда при ДТП к нулю

Одни фанаты Volvo приняли такое новшество с пониманием, других оно разочаровало. Прошло менее полугода — и «на стороне» появилась услуга обхода ограничителя. В Германии частная фирма Heico Sportiv предложила покупателям новых Volvo установить специальный софт: он не дезактивирует барьер полностью, но поднимает его планку на 30-70 км/ч — таким образом, автомобиль возвращается к своим реальным скоростным возможностям.

Опцию можно заказать начиная с ноября, стоимость будет варьироваться от 1300 до 1800 евро в зависимости от модели и типа двигателя. Отнюдь не случайно, что услуга появилась именно в ФРГ, ведь в этой стране до сих пор есть автобаны без каких-либо скоростных ограничений. Volvo устанавливает лимит 180 км/ч на весь свой модельный ряд, включая спортивные машины. Для примера: Volvo S60 T8 Polestar выпуска до мая 2020 года могло разгоняться до 255 км/ч.