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30 сен 2020

В российских автомобилях Volvo нашли дефект

В российских автомобилях Volvo нашли дефект
Автор фото: фирма-производитель

У некоторых S60, V60, V60CC, S80, XC60, V70 и XC70 недостаточно прочные ремни безопасности

Росстандарт согласовал добровольный отзыв 1627 экземпляров моделей Volvo S60, V60, V60CC, S80, XC60, V70 и XC70, которые были проданы в России в период с 2007 по 2018 год. Автомобили направят в ремонт из-за крепления ремня безопасности, установленного с наружной стороны переднего сиденья

Проблема заключается в том, что со временем и при определённых условиях прочность троса крепления ремня безопасности может пострадать. Трос, расположенный внутри резиновой оболочки, многократно изгибается рядом с подушкой сиденья, что приводит к износу и усталости этой детали. Это грозит тем, что эффективность функционирования ремня может снизиться и он некорректно сработает при ДТП. В рамках отзыва в сервисных центрах Volvo на автомобилях бесплатно заменят старый трос на новый.

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