Автомобильный портал Motorpage
20 июн 2018

Volvo будет делать автомобили из вторсырья

Volvo будет делать автомобили из вторсырья
Автор фото: фирма-производитель

Компания Volvo борется не только за безопасность, но и за экологичность при их производстве. Шведы объявили, что с 2025 года все их новые автомобили на четверть будут состоять из переработанных материалов.

Компания показала концепт гибридной версии кроссовера ХС60 T8. Часть пластиковых компонентов этого автомобиля заменили на аналогичные, но изготовленные из переработанных материалов. В результате две модели выглядят абсолютно идентично.

«Volvo Cars стремится свести свой экологический след к минимуму, – заявил президент Volvo Cars Хокан Самуэльссон. – Забота об окружающей среде – одна из основных ценностей Volvo, и мы продолжим искать новые пути ведения бизнеса в этом направлении. Примерами уже могут служить наша инициатива по использованию переработанного пластика и автомобиль XC60». 

Переработанные материалы использовались в салоне. Так, тоннель изготовлен из переработанных волокон заброшенных рыболовных сетей и канатов. Автомобильный коврик выполнен из материала на основе бутылок из термопластика и ненужных обрезков хлопчатобумажных изделий. Для изготовления сидений также использовались волокна термопластиковых бутылок. Звукопоглощающий материал для внутренней стороны капота был получен после переработки сидений старых автомобилей Volvo. 

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Volvo XC40

Volvo XC40 побил все рекорды продаж

28 мая 2018
volvo

Седан Volvo S60 не получит турбодизель

17 мая 2018
Volvo

Легковые и грузовые Volvo будут общаться между собой

10 мая 2018
Volvo

Volvo сделала трехместный «чувственный» концепт

24 апреля 2018
Volvo XC40

Volvo XC40: в России он дороже конкурентов

11 апреля 2018
Lynk&Co 01

Автомобили Lynk&Co будет собирать завод Volvo

27 марта 2018

 Новости Volvo

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Mercedes-Benz G-Class - mercedes-benz g-class 2019 почти как старый, но… совершенно новый Тест драйв
19 июня 2018

Mercedes-Benz G-Class
"Почти как старый, но… совершенно новый Mercedes-Benz G-Class"
Ford Explorer - ford explorer 2018 новый полевой игрок
Тест драйв
15 июня 2018

Ford Explorer
"Новый полевой игрок"
Mitsubishi ASX - на сладкое
Автопутешествия
13 июня 2018

Mitsubishi ASX
"На сладкое"
BMW X2 - bmw x2 2019 возведение в квадрат
Тест драйв
08 июня 2018

BMW X2
"Возведение в квадрат"

Написано новостей:

2 1 3 8 6