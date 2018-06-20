Компания Volvo борется не только за безопасность, но и за экологичность при их производстве. Шведы объявили, что с 2025 года все их новые автомобили на четверть будут состоять из переработанных материалов.

Компания показала концепт гибридной версии кроссовера ХС60 T8. Часть пластиковых компонентов этого автомобиля заменили на аналогичные, но изготовленные из переработанных материалов. В результате две модели выглядят абсолютно идентично.

«Volvo Cars стремится свести свой экологический след к минимуму, – заявил президент Volvo Cars Хокан Самуэльссон. – Забота об окружающей среде – одна из основных ценностей Volvo, и мы продолжим искать новые пути ведения бизнеса в этом направлении. Примерами уже могут служить наша инициатива по использованию переработанного пластика и автомобиль XC60».

Переработанные материалы использовались в салоне. Так, тоннель изготовлен из переработанных волокон заброшенных рыболовных сетей и канатов. Автомобильный коврик выполнен из материала на основе бутылок из термопластика и ненужных обрезков хлопчатобумажных изделий. Для изготовления сидений также использовались волокна термопластиковых бутылок. Звукопоглощающий материал для внутренней стороны капота был получен после переработки сидений старых автомобилей Volvo.