Volvo готовится к самостоятельности

Шведская компания будет полностью контролировать выпуск и продажу машин на местном рынке, выкупив долю в совместных предприятиях у материнской компании Geely

Как известно, Volvo принадлежит китайскому концерну Geely. До последнего момента организация бизнес-процессов велась следующим образом: Volvo хранит самостоятельность на европейском рынке, однако, в азиатском регионе управление осуществляется шанхайским офисом Geely.

Впрочем, совсем скоро Volvo будет полностью контролировать производство и продажи автомобилей марки в КНР. В официальном сообщении указывается, что передача рычагов управления будет осуществляться постепенно, начиная с 2022 года.