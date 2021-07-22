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22 июл 2021

Volvo готовится к самостоятельности

Volvo готовится к самостоятельности

Шведская компания будет полностью контролировать выпуск и продажу машин на местном рынке, выкупив долю в совместных предприятиях у материнской компании Geely

Как известно, Volvo принадлежит китайскому концерну Geely.  До последнего момента организация бизнес-процессов велась следующим образом: Volvo хранит самостоятельность на европейском рынке, однако, в азиатском регионе управление осуществляется шанхайским офисом Geely. 

Впрочем, совсем скоро Volvo будет полностью контролировать производство и продажи автомобилей марки в КНР. В официальном сообщении указывается, что передача рычагов управления будет осуществляться постепенно, начиная с 2022 года.

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