Volvo готовится перевести на электротягу весь модельный ряд

На сегодняшний день электрифицированный модельный ряд Volvo состоит исключительно из кроссоверов. Впрочем, совсем скоро все может измениться

Гендиректор и президент марки Джим Роуэн рассказал британскому изданию Autocar, что при дальнейшем развитии модельного ряда компания постарается учесть разные пожелания клиентов относительно форм-фактора машин, однако всё будет зависеть от наличия достаточного спроса. Проще говоря – если клиенты захотят, то Volvo с готовностью создаст и электрические седаны, и универсалы. Пока что на сегодняшний день производителю, с экономической точки зрения, выгодно создавать лишь «батарейные» кроссоверы.

Также руководство Volvo ставит перед собой задачу по достижению ценового паритета между электромобилями и обычными машинами с ДВС, путем удешевления первых. Так как большой спрос на такие машины обеспечивается субсидиями от правительств различных стран.