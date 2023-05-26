Volvo готовится представить свой самый экологичный автомобиль в истории

Этот шведский автопроизводитель всегда старался быть на пике прогресса. Взять те же ремни безопасности – именно на Volvo они появились впервые. Сейчас в автомобильной промышленности идет тренд на экологию – шведы и здесь желают находиться среди первых

Совсем скоро состоится презентация кроссовера EX30, который станет самым экологичным автомобилем Volvo. Достигнуть этого предполагается за счет использования вторичных материалов. Конструкция EX30 предполагает, что он частично будет состоять из переработанных алюминия и стали, а отделку интерьера на 70% сделают из пластиковых отходов.

Предполагается, что срок службы машины составит 200 тысяч километров (по расчетам), после чего почти весь автомобиль можно будет направить на переработку.