Volvo готовятся к существенному сокращению штата

Volvo Cars в ближайшее время уволит почти полторы тысячи своих офисных сотрудников. Они останутся без работы из-за новой стратегии компании

Причина увольнения – экологическая. Закрывая офисы и увольняя клерков, компания хочет сократить углеродный след. Любопытно, но рабочих на заводах никто не трогает, то есть сокращают именно административный персонал. Забавно, что профсоюзы уже назвали данное решение неожиданным и заявили о неких контрмерах.

«Компания определила конкретные стратегические цели на будущее: обеспечить прирост и к 2030 году стать стопроцентным производителем электромобилей при постоянном сокращении общего углеродного следа. Для обеспечения соответствия производства этим целям сейчас предпринимаются шаги по созданию более эффективной и устойчивой стоимостной основы на будущее» - заявляет пресс-служба бренда.