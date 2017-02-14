Автомобильный портал Motorpage
14 фев 2017

Volvo назвала дату появления XC40 и XC60 на российском рынке

Volvo назвала дату появления XC40 и XC60 на российском рынке
Автор фото: неткаршоу.ком

Шведская компания Volvo определилась с датой выхода на российский авторынок двух долгожданных новинок – кроссоверов XC40 и XC60 нового поколения.

Как рассказал журналистам руководитель российского подразделения шведского автопроизводителя Майкл Мальмстен, российская линейка Volvo пополнится двумя новыми представителями SUV-сегмента в начале будущего года. При этом, выход, как минимум, одной из двух новинок на мировой рынок должен произойти несколько раньше. По словам главы научно исследовательского подразделения Volvo Хенрика Грина, серийная версия XC40 поступит в продажу уже осенью текущего года.

Стоит отметить, что пока миру были представлены только концептуальные версии этих автомобилей. Официальная презентация серийного XC40 должна состояться в рамках грядущего Международного автосалона в Шанхае. И, поскольку официальные представители компании ранее заявляли, что будут посещать только по одному крупному автосалону в год, можно с большой долей уверенности предположить, что полностью готовый к производству XC60 также будет выставлен на стенде компании в Китае.

Интересно, что на обеих новинках ожидается появление, так популярных в настоящее время, гибридных силовых установок. Так, под капотом младшего кроссовера будет установлен «гибрид» мощностью 250 л.с., в состав которого войдет трехцилиндровый турбированный двигатель с рабочим объемом полтора литра. Силовая установка для старшего будет построена на основе 1,6-литрового мотора, а ее отдача должна составить около 400 л.с.. Пока неизвестно, войдут ли эти гибридные агрегаты в российские линейки двигателей XC40 и XC60.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Autocar, Autonews, Автостат

Комментарии к новости

Последние новости

...

Volvo назвала ориентировочную дату начала продаж XC40

12 февраля 2017

Volvo приступила к созданию собственного пикапа

28 января 2017

Volvo определилась с датой премьеры нового XC40

19 января 2017

Volvo впервые за 54 года уступил лидерство на родном авторынке

09 января 2017

Volvo оснастил свои автомобили «Скайпом»

30 декабря 2016

Volvo представила новую систему под названием «Red Key»

23 декабря 2016

 Новости Volvo

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Volkswagen Jetta, Toyota Corolla - сравнительный тест toyota corolla 2017 и volkswagen jetta 2015. оптимальный баланс Сравнительный тест
13 февраля 2017

Volkswagen Jetta, Toyota Corolla
"Оптимальный баланс"
Cadillac XT5 - cadillac xt5 2017 для европы с любовью
Тест драйв
10 февраля 2017

Cadillac XT5
"Для Европы с любовью"
Skoda Rapid - skoda rapid в версии monte carlo. оттенки лазурного
Автопутешествия
09 февраля 2017

Skoda Rapid
"Оттенки Лазурного"
Citroen C4 - citroen c4 2016 хорош собой
Тест драйв
08 февраля 2017

Citroen C4
"Хорош собой"

Написано новостей:

1 8 2 4 8