Шведская компания Volvo определилась с датой выхода на российский авторынок двух долгожданных новинок – кроссоверов XC40 и XC60 нового поколения.

Как рассказал журналистам руководитель российского подразделения шведского автопроизводителя Майкл Мальмстен, российская линейка Volvo пополнится двумя новыми представителями SUV-сегмента в начале будущего года. При этом, выход, как минимум, одной из двух новинок на мировой рынок должен произойти несколько раньше. По словам главы научно исследовательского подразделения Volvo Хенрика Грина, серийная версия XC40 поступит в продажу уже осенью текущего года.

Стоит отметить, что пока миру были представлены только концептуальные версии этих автомобилей. Официальная презентация серийного XC40 должна состояться в рамках грядущего Международного автосалона в Шанхае. И, поскольку официальные представители компании ранее заявляли, что будут посещать только по одному крупному автосалону в год, можно с большой долей уверенности предположить, что полностью готовый к производству XC60 также будет выставлен на стенде компании в Китае.

Интересно, что на обеих новинках ожидается появление, так популярных в настоящее время, гибридных силовых установок. Так, под капотом младшего кроссовера будет установлен «гибрид» мощностью 250 л.с., в состав которого войдет трехцилиндровый турбированный двигатель с рабочим объемом полтора литра. Силовая установка для старшего будет построена на основе 1,6-литрового мотора, а ее отдача должна составить около 400 л.с.. Пока неизвестно, войдут ли эти гибридные агрегаты в российские линейки двигателей XC40 и XC60.