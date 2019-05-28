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28 май 2019

Volvo назвала российские цены на новый седан S60

Volvo назвала российские цены на новый седан S60
Автор фото: фирма-производитель

Компания Volvo начала прием заказов в России на седан S60 нового поколения. Цены на автомобиль начинаются от 2 350 000 рублей. Стоимость старшей комплектации начинается с отметки в 3 170 000 рублей.

В основу автомобиля легла легкая модульная архитектура SPA, которая уже используется в кроссоверах XC90 и XC60, легковых автомобилях 90-й серии. Любопытно, что седан S60 стал первой моделью Volvo, которая предлагается без дизельных агрегатов. В компании это решение объясняют вхождением в новую эру, которая «последует за традиционными двигателями внутреннего сгорания».  Что касается бензиновых  моторов, то покупателям предлагаются агрегаты мощностью в 190 и 249 лошадиных сил.  Все двигатели сочетаются с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Автомобиль доступен как с передним, так и полным приводом.

Что касается оснащения, то уже в базовой версии седан обладает системой безопасности CitySafety, которая способна распознавать автомобили, пешеходов, велосипедистов и крупных животных на дороге и в случае опасности задействует тормоз. Также водителю доступна система предотвращения съезда с дороги и система предупреждения о движущихся в поперечном направлении транспортных средствах. Кроме того, в список электронных «помощников» входит система полуавтоматического управления PilotAssist, способная удерживать автомобиль на занимаемой полосе движения.

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При написании новости использовалась информация:
Autonews

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