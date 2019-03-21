Volvo не даст пьяным водителям управлять автомобилем

Шведский автопроизводитель оснастит салоны машин камерами и сенсорами, которые не допустят управления автомобилями в пьяном виде

Компания Volvo — один из мировых лидеров в области автомобильной безопасности. Шведы постоянно придумывают новые системы, которые должны свести к минимуму риск получения травм водителем и пассажирами автомобилей. Существует целая концепция безопасности под названием «Vision 2020», которая подразумевает сведение к нулю смертности в ДТП в автомобилях шведской марки.

Если ранее в компании сообщали, что все автомобили будут оборудованы ограничителями скорости, то теперь инженеры марки разрабатывают системы защиты от пьяных водителей. Новая разработка объединяет в себе камеры и сенсоры и следит за водителем. В случае, если водитель в силу нетрезвого состояния будет игнорировать предупреждения о риске ДТП, машина самостоятельно задействует электронных ассистентов по управлению, отстранив от процесса водителя.

В зависимости от ситуации автомобили Volvo будут самостоятельно снижать скорость, пытаться связаться с водителем и оповещать экстренные службы через систему Volvo on Call, а также снижать скорость вплоть до полной остановки автомобиля в безопасном месте. Завести машину во второй раз пьяному уже не удастся.