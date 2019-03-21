Автомобильный портал Motorpage
21 мар 2019

Volvo не даст пьяным водителям управлять автомобилем

Volvo не даст пьяным водителям управлять автомобилем
Автор фото: фирма-производитель

Шведский автопроизводитель оснастит салоны машин камерами и сенсорами, которые не допустят управления автомобилями в  пьяном виде

Компания Volvo — один из мировых лидеров в области автомобильной безопасности. Шведы постоянно придумывают новые системы, которые должны свести к минимуму риск получения травм водителем и пассажирами автомобилей. Существует целая концепция безопасности под названием «Vision 2020», которая подразумевает  сведение к нулю смертности в ДТП в автомобилях шведской марки.

Если ранее в компании сообщали, что все автомобили будут оборудованы ограничителями скорости, то теперь инженеры марки разрабатывают системы защиты от пьяных водителей. Новая разработка объединяет в себе камеры и сенсоры и следит за водителем. В случае, если водитель в силу нетрезвого состояния будет игнорировать предупреждения о риске ДТП, машина самостоятельно задействует электронных ассистентов по управлению, отстранив от процесса водителя.

В зависимости от ситуации автомобили Volvo будут самостоятельно снижать скорость, пытаться связаться с водителем и оповещать экстренные службы через систему Volvo on Call, а также снижать скорость вплоть до полной остановки автомобиля в безопасном месте. Завести машину во второй раз пьяному уже не удастся.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
За Рулем , Авто@mail.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Volvo

Искусственные ограничения

05 марта 2019
Volvo XC40

В России появится дешевый Volvo

04 февраля 2019
Volvo V40 2017

Volvo V40 пришел конец

18 января 2019

Volvo заставляет своих покупателей отказываться от покупки автомобиля

17 декабря 2018
Volvo FE Electric

Пока одни говорят, другие делают

13 декабря 2018

Volvo уходит от автомобилей

21 ноября 2018

 Новости Volvo

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Citroen C4 - citroen c4 2016 ухаживает за девушками с французским шармом Тест драйв
20 марта 2019

Citroen C4
"Citroen C4 ухаживает за девушками с французским шармом"
Audi A6 - тандем для удовольствия
Автопутешествия
18 марта 2019

Audi A6
"Тандем для удовольствия"
Mitsubishi Outlander - mitsubishi outlander 2018 и mitsubishi eclipse cross 2018 инстинктам вопреки
Тест драйв
15 марта 2019

Mitsubishi Outlander
"Инстинктам вопреки"
KIA Cee'd - kia seed sw 2019 если мерить в чемоданах
Тест драйв
13 марта 2019

KIA Cee'd
"KIA Ceed SW: если мерить в чемоданах"

Написано новостей:

2 3 0 2 4