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19 янв 2017

Volvo определилась с датой премьеры нового XC40

Volvo определилась с датой премьеры нового XC40
Автор фото: неткаршоу.ком

Китайское издание «Car News China»  со ссылкой на собственные источники сообщает, что руководство шведской компании Volvo приняло решение относительно времени и места дебюта нового кроссовера XC40.

Впервые новый кроссовер шведского автопроизводителя, тогда еще в статусе концепта, был представлен широкой публике еще в мае прошлого года в рамках специального мероприятия в Гетеборге вместе с хэтчбеком V40. Презентация же серийной версии XC40 должна была состояться, до конца года, однако в октябре вице-презедент Volvo по исследованиям и разработкам Петер Мертенс рассказал журналистам о том, что в компании решили перенести дату премьеры.

Теперь же китайским журналистам стало известно, что кроссовер будет выставлен на стенде компании в рамках Международного автосалона в Шанхае. По предварительной информации шведский автопроизводитель привезет в КНР серийную версию XC40, под капотом которой будет установлена гибридная силовая установка, состоящая из турбированного трехцилиндрового двигателя с рабочим объемом 1,5 литра и электромотора. Совокупная мощность такого агрегата составит 250 л.с.. В паре же с ним будет работать семиступенчатая роботизированная КПП с системой двойного сцепления.

Стоит отметить, что в основу кроссовера легла новая платформа CMA, разработанная шведскими инженерами совместно с их коллегами из компании Geely специально для компактных автомобилей. Ожидается, что следующим на ней будет построен седан S40.

В компании надеются, что годовой объем реализации новинки составит около 100 тысяч экземпляров. При этом, ключевым рынком для XC40 должен стать именно китайский, чем и мотивируется выбор места премьеры.

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За Рулем, Autonews, АвтоВести

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