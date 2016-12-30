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30 дек 2016

Volvo оснастил свои автомобили «Скайпом»

Volvo оснастил свои автомобили «Скайпом»
Автор фото: медиа.вольвокарс.ком

Пресс-служба шведской компании Volvo сообщает о расширении списка технического оснащения автомобилей 90-ой серии – теперь в их комплектацию включена одна и самых популярных программ текстовой, голосовой и видеосвязи – Skype.

Шведский автопроизводитель стал первой компанией в мире, которая не просто установила Skype в бортовой компьютер своих автомобилей, но и сделала его одной из стандартных опций. Однако, речь идет не о стандартной версии мессенджера – это специальная версия для бизнеса Skype for Business, функционал которой ограничен исключительно голосовыми сообщениями и конференц-связью.

Программа полностью интегрирована в информационно-развлекательный комплекс автомобиля – в меню для нее предусмотрен отдельный пункт, а управлять ей можно будет как непосредственно с помощью сенсорного экрана, так и с помощью клавиш на мультифункциональном рулевом колесе.

Стоит отметить, что Skype for Business будет предлагаться только в автомобилях 90-ой серии – это седан S90, универсал V90 и кроссовера XC90.

 

«Skype for Business – это еще один большой шаг на пути внедрения систем и инструментов подключения в наших автомобилях. Наступает эра автомобилей с автономным управлением, и мы будем наделять наши модели решениями, которые позволят людям в будущем сократить время, необходимое для работы в офисе», - заявил вице-президент шведской компании по услугам подключения для клиентов Андерс Тилман-Микиевич.

В будущем Microsoft и Volvo планируют реализовать еще один похожий проект. Так, шведские автомобили получат виртуального голосового помощника Cortana, который используя элементы искусственного интеллекта способен помогать пользователю в решении повседневных задач.

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При написании новости использовалась информация:
Top Gear Russia, Rambler News Service, Мотор

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