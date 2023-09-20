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20 сен 2023

Volvo откажется от дизельных моторов в 2024 году

Volvo откажется от дизельных моторов в 2024 году
Автор фото: фирма-производитель

Согласно плану Volvo, к 2030 году модельный ряд компании будет состоять исключительно из электрокаров. Первым шагом к этому станет отказ от дизельных ДВС в следующем году

Соотвествующие заявление было сделано исполнительным директором компании Джимом Роуэном на прошедшем климатическом самите в Нью-Йорке. Также было отмечено, что прекращение выпуска автомобилей с дизельными моторами является реакцией на быстроизменяющуюся реальность в автомобильной промышленности и на спрос потребителей в целом. В Вольво считают, что отказ от ДВС поможет снизить не только количество вредных выбросов, но также и повысить комфорт от управляемости автомобилем путем уменьшения шума и вибрации.

На данный момент в моторной гамме моделей компании находится единственный 2,0-литровый дизельный турбомотор мощностью от 150 до 235 л.с. Речь идет о силовых установках для кроссоверов XC60 и XC90, универсалов V60 и V90, а также седана S90.

При написании новости использовалась информация:
Колёса.ру

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