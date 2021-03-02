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2 мар 2021

Volvo отзывает автомобили в России

Volvo отзывает автомобили в России
Автор фото: фирма-производитель

Отзываемых немного –  около сотни, а сам дефект кроется в системах безопасности.

Как сообщает Росстандарт, под отзывную компанию попадают сто два автомобиля. Если же говорить по моделям, то  речь идет о кроссоверах XC90, V90 Cross Country и V60 Cross Country.  Проблема же кроется в модуле SRS, он отвечает за подушки безопасности.  Крепления датчиков могут ослабнуть, что приведет к перебоям работы датчика. Иначе говоря,  машина будет сигнализировать вам об ошибках подушек, которой на деле попросту нет.

Сам модуль менять не будут – проверят крепления и затянут в случае замечания ослаблений конструкции. Дилеры, традиционно,  оповестят владельцев о необходимости посещения сервисных центров. Как обычно, можно все проверить и самому.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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