Volvo отзывает автомобили в России

Отзываемых немного – около сотни, а сам дефект кроется в системах безопасности.

Как сообщает Росстандарт, под отзывную компанию попадают сто два автомобиля. Если же говорить по моделям, то речь идет о кроссоверах XC90, V90 Cross Country и V60 Cross Country. Проблема же кроется в модуле SRS, он отвечает за подушки безопасности. Крепления датчиков могут ослабнуть, что приведет к перебоям работы датчика. Иначе говоря, машина будет сигнализировать вам об ошибках подушек, которой на деле попросту нет.

Сам модуль менять не будут – проверят крепления и затянут в случае замечания ослаблений конструкции. Дилеры, традиционно, оповестят владельцев о необходимости посещения сервисных центров. Как обычно, можно все проверить и самому.