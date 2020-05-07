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7 май 2020

Volvo отзывает в России 10 тысяч машин из-за опасного дефекта

Volvo отзывает в России 10 тысяч машин из-за опасного дефекта
Автор фото: фирма-производитель

Шведская компания объявила о массовом отзыве машин из-за потенциально опасной системы автоматического экстренного торможения

Под кампанию попали 9837 экземпляров моделей S60, V60CC, S90, V90CC, XC40, XC60 и XC90, проданных в 2019-2020 годах. У них может не работать система автоматического торможения AEB, которая является компонентом интеллектуальной системы помощи водителю IntelliSafe. «В экстренной ситуации, когда водитель может оказаться невнимательным или не будет реагировать на приближающиеся препятствия, система AEB может иногда не срабатывать, что увеличивает опасность столкновения. Важно, что это не влияет на действие стандартной системы торможения и других функций автомобиля», — сообщается на сайте Росстандарта.

Ремонт дефектных автомобилей будет заключаться в обновлении программного обеспечения. Все работы по устранению неисправности выполнят бесплатно для владельцев. Проверить машину на предмет отзыва можно в базе данных Росстандарта, для чего потребуется VIN-номер автомобиля.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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