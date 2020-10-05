Volvo планирует продавать квоты на выбросы СО2

Volvo Cars планирует продавать выделенные ей квоты по углеродным выбросам автомобилей другим компаниям. Это стало возможным благодаря росту продаж гибридных машин, что привело к снижению средних выбросов СО2 по модельной линейке шведского производителя

«У нас отличное положение. Нас штрафы точно не коснутся. На самом деле мы даже можем поддержать наших конкурентов, если они захотят», — сообщила Financial Times финансовый директор Volvo Cars Карла де Гейзелеер. В 2020 году доля гибридов в продажах компании составит около 30%. Уже к 2025-му 50% продаваемых машин будут электрическими.

С 1 января 2021 года в Евросоюзе вступает в силу новое ограничение по уровню выбросов для проданных новых автомобилей — 95 граммов СО2 на километр пути. В то же время пока средний показатель по факту составляет 112 г/км. За каждый лишний грамм с каждой проданной машины автокомпании будут обязаны выплатить €95 (=8700 рублей). Вместе с этим более экологичные производители могут продавать конкурентам излишки своей квоты, что поможет покупателям этих квот избежать штрафов. В частности, Volkswagen AG уже готов покупать углеродные кредиты у британской MG Motor (принадлежит китайской SAIC Motor). А Fiat Chrysler Automobiles, General Motors и Honda приобретают кредиты на выбросы СО2 у Теслы.