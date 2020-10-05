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5 окт 2020

Volvo планирует продавать квоты на выбросы СО2

Volvo планирует продавать квоты на выбросы СО2

Volvo Cars планирует продавать выделенные ей квоты по углеродным выбросам автомобилей другим компаниям. Это стало возможным благодаря росту продаж гибридных машин, что привело к снижению средних выбросов СО2 по модельной линейке шведского производителя

«У нас отличное положение. Нас штрафы точно не коснутся. На самом деле мы даже можем поддержать наших конкурентов, если они захотят», — сообщила Financial Times финансовый директор Volvo Cars Карла де Гейзелеер.  В 2020 году доля гибридов в продажах компании составит около 30%. Уже к 2025-му 50% продаваемых машин будут электрическими.

С 1 января 2021 года в Евросоюзе вступает в силу новое ограничение по уровню выбросов для проданных новых автомобилей — 95 граммов СО2 на километр пути. В то же время пока средний показатель по факту составляет 112 г/км. За каждый лишний грамм с каждой проданной машины автокомпании будут обязаны выплатить €95 (=8700 рублей).  Вместе с этим более экологичные производители могут продавать конкурентам излишки своей квоты, что поможет покупателям этих квот избежать штрафов. В частности, Volkswagen AG уже готов покупать углеродные кредиты у британской MG Motor (принадлежит китайской SAIC Motor). А Fiat Chrysler Automobiles, General Motors и Honda приобретают кредиты на выбросы СО2 у Теслы. 

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Drom

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